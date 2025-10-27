В Белгородской области из-за атак ВСУ погиб человек, еще 23 пострадали
Один человек погиб, более 20 пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, в прошедшие сутки противник атаковал Белгород и Белгородский район, Шебекинский и Грайворонский округа.
«В Ракитянском районе погиб человек. Я хотел бы еще раз высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким», - написал Гладков.
Глава области указал, что из-за ударов были ранены 23 человека, в том числе трое детей. Известно, что в Масловой Пристани два мальчика получили тяжелые травмы, их прооперировали.
Ранее ВСУ попытались атаковать дамбу Белгородского водохранилища, напоминает «Свободная пресса».
