В Белгородской области из-за атак ВСУ погиб человек, еще 23 пострадали

Один человек погиб, более 20 пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, в прошедшие сутки противник атаковал Белгород и Белгородский район, Шебекинский и Грайворонский округа.

«В Ракитянском районе погиб человек. Я хотел бы еще раз высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким», - написал Гладков.

Глава области указал, что из-за ударов были ранены 23 человека, в том числе трое детей. Известно, что в Масловой Пристани два мальчика получили тяжелые травмы, их прооперировали.

Ранее ВСУ попытались атаковать дамбу Белгородского водохранилища, напоминает «Свободная пресса».

