Трамп заявил, что у берегов РФ находится «величайшая в мире» подлодка США
Президент США Дональд Трамп заявил о присутствии американской атомной подлодки у берегов России. Об этом он рассказал журналистам.
Лидер Соединенных Штатов сообщил о субмарине, комментируя успешное испытание российской ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем.
«Они [Россия] знают, что наша величайшая в мире атомная подлодка находится прямо у их берегов», - отметил глава Белого дома.
Трамп добавил, что считает заявления российской стороны об испытаниях ракеты неуместными.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился, что Дональд Трамп отправил американские подлодки к берегам России. Как отметил политик, «трудно найти в темной комнате черную кошку — особенно если ее там нет».
