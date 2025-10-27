Трамп заявил, что у берегов РФ находится «величайшая в мире» подлодка США

Президент США Дональд Трамп заявил о присутствии американской атомной подлодки у берегов России. Об этом он рассказал журналистам.

Лидер Соединенных Штатов сообщил о субмарине, комментируя успешное испытание российской ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем.

«Они [Россия] знают, что наша величайшая в мире атомная подлодка находится прямо у их берегов», - отметил глава Белого дома.

Трамп добавил, что считает заявления российской стороны об испытаниях ракеты неуместными.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился, что Дональд Трамп отправил американские подлодки к берегам России. Как отметил политик, «трудно найти в темной комнате черную кошку — особенно если ее там нет».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПодлодкаСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры