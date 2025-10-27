Трамп сообщил, что направился с визитом в Японию

Президент США Дональд Трамп направляется с визитом в Японию. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Как отметил глава Белого дома, только что он покинул «прекрасную и очень яркую» Малайзию. Трамп подчеркнул, что в стране заключил крупные торговые сделки, договоры о редкоземельных металлах и подписал мирный договор между Таиландом и Камбоджей.

«Миллионы спасенных жизней. Какая честь сделать это. А теперь - в Японию!» - написал политик.

Визит американского президента в Японию продлится до 29 октября. Планируется, что Трамп встретится с премьер-министром страны Санаэ Такаити и удостоится аудиенции японского императора Нарухито.

Ранее глава Белого дома посетил Малайзию, по прибытии он станцевал вместе со встречавшими его местными жителями, напоминает РЕН ТВ.

