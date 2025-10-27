Премьер Вьетнама заявил, что страна использует криптовалюту для расчетов с Россией
Вьетнам применяет криптовалюту для расчетов с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Фам Минь Чинь, передает РИА Новости.
Политик встретился с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком, возглавляющим российскую делегацию, которая прибыла в Малайзию на мероприятия по линии АСЕАН.
Как отметил премьер Вьетнама, страна ищет способы расчетов для сотрудничества с Россией.
«В нынешней ситуации мы используем криптовалюту для расчетов», - заявил Фам Минь Чинь.
Между тем глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в беседе со «Свободной прессой» рассказал, что Россия и Китай обсуждали возможность частичной оплаты импорта в криптовалюте.
