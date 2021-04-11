Минтруд изменил правила использования материнского капитала

Документ в новой редакции позволит родителям более гибко и оперативно распоряжаться выделенными государственными средствами, отмечают «Известия». Теперь у родителей есть возможность отозвать средства материнского капитала, направленные на формирование накопительной части пенсии, из Пенсионного фонда России (ПФР) и перенаправить их, например, на образование ребенка. Для этого необходимо написать соответствующее заявление. Государство предоставляет гражданам шесть месяцев для принятия решения.

Уточняется, что если средства спустя три месяца после полугодовалого срока окажутся невостребованными, их снова переведут на накопительную часть пенсии, уточняет Газета.ru.

Также есть возможность один раз продлить время принятия решения после истечения шести месяцев. Об этом также необходимо уведомить ПФР, написав заявление.

Ранее стало известно, что правительство упростило правила использования маткапитала для улучшения жилья.

