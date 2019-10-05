В Госдуме заготовили вопросы к изменениям ПДД по самокатам и роликам

Готовятся изменения правил дорожного движения, в которые планируется ввести новый термин - «средства индивидуальной мобильности». Под определением подразумеваются роликовые коньки, электросамокатах, гироскутерах, скейтборды, сигвеи и моноколеса, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.

Владельцы средств индивидуальной мобильности смогут перемещаться только по велодорожкам. При их отсутствии – двигаться по тротуару не быстрее 20 км/час . Если нет тротуара, пользователи смогут ездить по правому ряду проезжей части.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН отметил, что предложения МВД пока не обрели силу документа – не внесены соответствующие изменения в постановление правительства РФ о правилах дорожного движения. А значит, у законодателей нет оснований, чтобы менять законы, в том числе вводить ответственность для нарушителей ПДД в КоАПП. Вячеслав Лысаков признался, что у него двоякое отношение к новости.

«Такая индивидуализация технических средств передвижения нужна, ее надо прописывать. Эту тему общественность подхватила. Именно поэтому МВД среагировало подобным образом – внести изменения в ПДД. Необходимо регламентировать действия различных средств передвижения – от одно- до четырехколесных. Много новых технических средств передвижения появилось. Например, ДТП, в которое может попасть водитель квадрацикла, по тяжести сравнимо с аварией, в которой участвовал полноценный автомобиль. Но ответственность водитель того же квадрацикла или самоката несет не как водитель, а как пешеход, который создал аварийную ситуацию на дороге. Его и к ответственности сейчас привлечь нельзя», - отметил законодатель.