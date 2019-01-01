Самокаты и сегвеи могут приравнять к транспорту. Как отмечает АГН Москва, соответствующие предложения по изменениям в ПДД о признании самоката видом транспорта озвучили в Центре организации дорожного движения. Об этом в рамках «Московского урбанистического форума – 2019» сообщил первый замруководителя ЦОДД Александр Ходаков.

По его словам, это предложение подразумевает также ведении административной ответственности для владельцев данной категории транспорта.