Самокаты и сегвеи могут приравнять к транспорту
Самокаты и сегвеи могут приравнять к транспорту. Как отмечает АГН Москва, соответствующие предложения по изменениям в ПДД о признании самоката видом транспорта озвучили в Центре организации дорожного движения. Об этом в рамках «Московского урбанистического форума – 2019» сообщил первый замруководителя ЦОДД Александр Ходаков.
По его словам, это предложение подразумевает также ведении административной ответственности для владельцев данной категории транспорта.
Напомним, за первые пять месяцев 2019-го в России зафиксировано 17 ДТП с участием гироскутеров, электросамокатов и сегвеев. По данным МВД, один человек погиб и 16 пострадали. В министерстве сообщили, что за 2018 год произошло 39 подобных ДТП, в которых пострадали 40 человек.
Ранее НСН писала, что предприниматель в Московской области избил жену самокатом за отказ праздновать день рождения двойняшек так, как захотела свекровь. Пострадавшая 32-летняя Екатерина госпитализирована с ушибами, в том числе, на голове.
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