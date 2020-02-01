Минтранс пояснил об авиарейсах в Китай

Регулярные рейсы российских и китайских авиакомпаний из РФ в Китай и обратно временно приостановлены. В качестве исключения для перелетов туда и обратно названы Москва, Пекин, Гуанчжоу, Шанхай и Гонконг. В другие города КНР рейсы российских авиакомпаний переведены в режим чартерных перевозок, предупредил Минтранс и уточнил, что возможны изменения в расписании полетов.

«С 1 февраля 2020 года временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок, в том числе коммерческих, из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику и в обратном направлении. Исключение составляют регулярные рейсы Москва - Пекин и обратно, Москва - Шанхай и обратно, Москва - Гуанчжоу и обратно, Москва - Гонконг и обратно», - цитирует РИА Новости официальное сообщение ведомства.