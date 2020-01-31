Регулярные рейсы из РФ в Китай отменяются с 1 февраля
Минтранс РФ отменяет регулярные рейсы из России в Китай в связи с коронавирусом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минтранс РФ.
Такое решение было принято по результатам прошедшего совещание в ведомстве. Было решено, что рейсы в Китай можно будет осуществлять только в чартерном режиме.
В Минтрансе отметили, что в связи с принятыми изменениями могут поменяться номера рейсов, а также даты и время вылета. Эту информацию пассажиры смогут получить на сайтах авиаперевозчиков, уточнили в ведомстве.
Ранее сегодня сообщалось, что руководство московского аэропорта Шереметьево приняло решение с 31 января перевести все рейсы китайского направления в терминал F.
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