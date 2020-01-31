Майя Ломидзе рассказала о влиянии коронавируса на туризм
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России в эфире НСН затруднилась ответить, как вспышка коронавируса в целом отразится на мировой туротрасли.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС заявил, что эксперты организации не знают, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения.
«Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса», - заявил Гебрейесус.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН затруднилась предположить, насколько изменится ситуация на туристическом рынке.
«Обновленная оценка ВОЗ опасности вируса создает дополнительно тревожность и будет вызвать вопросы у путешественников, которые собирались поехать страны Юго-Восточной Азии, или же в страны, где зафиксированы случаи заболевания. Кто-то, возможно, перенесет даты своей поездки на более поздние сроки, но понять и оценить влияние на продажу мы сможем оценить в ближайшие несколько дней», - считает эксперт отрасли.
Накануне стало известно, что из-за коронавируса в Китае отменили чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Он должен был пройти с 13 по 15 марта в Нанкине. Предполагается, что турнир все же проведут в этом китайском городе, однако лишь в 2021 году. Это связано с тем, что Нанкин расположен всего в 170 километрах от Ухани, главного очага нового коронавируса.
Уже стали появляться опасения, что под угрозой и проведение в Токио в июле-августе этого года Олимпийских игр.
«Любое спортивное мероприятие, конечно, связано с увеличением числа гостей, болельщиков, самих спортсменов, которые едут в страну-хозяйку. Но непосредственно на турпоток Игры никак не повлияют. Не думаю, что как-то настроения изменятся и у тех, кто собирается в Токио. Мне кажется, что может насторожить количество случаев заболевания в стране», - пояснила Майя Ломидзе.
Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил на пресс-конференции НСН, что доля путешествующих китайцев составляет 20% от общего числа туристов в мире, поэтому последствия для бизнеса будут очень тяжелыми. Но Майя Ломидзе драматизировать не стала.
«Чем дольше ситуация в Китае продлится, тем больше она отразится на всем туристическом рынке, не только российском. Оптимально с точки зрения туризма, чтобы ситуация разрешилась к концу марта. Если к этому сроку будет разработана вакцина или количество заболевших снизится, то можно сказать, что на высокий сезон коронавирус уже не повлияет», - высказала свое мнение исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По последним данным, число заболевших коронавирусом приблизилось к 10 тысячам человек. Жертвами болезни стали 213 человек. Количество заболевших новым вирусом в Китае уже превысило общее число всех заразившихся в мире во время эпидемии коронавируса в 2002-2003 годах.
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