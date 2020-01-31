Майя Ломидзе рассказала о влиянии коронавируса на туризм

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС заявил, что эксперты организации не знают, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения.

«Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса», - заявил Гебрейесус.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН затруднилась предположить, насколько изменится ситуация на туристическом рынке.

«Обновленная оценка ВОЗ опасности вируса создает дополнительно тревожность и будет вызвать вопросы у путешественников, которые собирались поехать страны Юго-Восточной Азии, или же в страны, где зафиксированы случаи заболевания. Кто-то, возможно, перенесет даты своей поездки на более поздние сроки, но понять и оценить влияние на продажу мы сможем оценить в ближайшие несколько дней», - считает эксперт отрасли.

Накануне стало известно, что из-за коронавируса в Китае отменили чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Он должен был пройти с 13 по 15 марта в Нанкине. Предполагается, что турнир все же проведут в этом китайском городе, однако лишь в 2021 году. Это связано с тем, что Нанкин расположен всего в 170 километрах от Ухани, главного очага нового коронавируса.