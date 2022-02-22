Минстрой поддержал законопроект о похоронном деле в России

Как ожидается, документ должен помочь в решении проблем с недобросовестными ритуальными агентами и регулировании цен на минимальный перечень услуг.

«Будет реализован четкий механизм защиты прав граждан на своевременное предоставление качественных похоронных услуг, а также предотвращения навязывания похоронных услуг криминальными элементами и незаконного распространения персональных данных», — заявила депутат.

Кроме того, проект закона сделает обязательной инвентаризацию кладбищ во всех регионах страны.

Минстрой поддержал идею установить фиксированные требования для работы предприятий в ритуальных услугах и указал на возможность организовать единую госполитику в этой сфере с помощью нового федерального закона.

Как отмечают разработчики документа, похоронные услуги стали одной из сфер предпринимательства. По словам главы комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павла Кодыша, на этом рынке «работает кто попало», речь идет об «огромном количестве черных компаний» и «диком завышении цен» на ритуальные услуги.

