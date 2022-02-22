Минстрой поддержал законопроект о похоронном деле в России
Проект закона о похоронном деле в России получил положительное заключение Минстроя РФ, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление одного из авторов инициативы, депутата Светлану Разворотневу.
Как ожидается, документ должен помочь в решении проблем с недобросовестными ритуальными агентами и регулировании цен на минимальный перечень услуг.
«Будет реализован четкий механизм защиты прав граждан на своевременное предоставление качественных похоронных услуг, а также предотвращения навязывания похоронных услуг криминальными элементами и незаконного распространения персональных данных», — заявила депутат.
Кроме того, проект закона сделает обязательной инвентаризацию кладбищ во всех регионах страны.
Минстрой поддержал идею установить фиксированные требования для работы предприятий в ритуальных услугах и указал на возможность организовать единую госполитику в этой сфере с помощью нового федерального закона.
Как отмечают разработчики документа, похоронные услуги стали одной из сфер предпринимательства. По словам главы комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павла Кодыша, на этом рынке «работает кто попало», речь идет об «огромном количестве черных компаний» и «диком завышении цен» на ритуальные услуги.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- В Москве таксист сбил ребенка и скрылся с места аварии
- Минстрой поддержал законопроект о похоронном деле в России
- Путин приказал российской армии войти в ДНР и ЛНР
- Джонсон назвал признание Донбасса Россией «очень мрачным сигналом»
- Путин рассказал о реакции Клинтона на вопрос о принятии РФ в НАТО
- Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР
- Курсы доллара и евро резко возросли на фоне обращения Путина
- Путин заявил о цели найти и покарать виновных в трагедии в Одессе в 2014 году
- Путин: Выгода для украинского бюджета за счет льгот от РФ составила $250 млрд
- Путин: Современная Украина была полностью создана Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru