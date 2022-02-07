СМИ: Госдума планирует сделать похороны госуслугой
Похороны в России могут стать государственной услугой, Госдума намерена в феврале внести на рассмотрение проект закона о похоронном деле. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.
Предполагается, что законопроект заменит действующий закон «О погребении и похоронном деле», согласно которому ритуальные услуги могут оказывать только созданные органами местного самоуправления специализированные службы. Документ находится на стадии доработки.
Как отмечают разработчики документа, похоронные услуги стали одной из сфер предпринимательства. По словам главы комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павла Кодыша, на этом рынке «работает кто попало», речь идет об «огромном количестве черных компаний» и «диком завышении цен» на ритуальные услуги.
Законопроект предлагает обязательное получение разрешения на осуществление похоронной деятельности. Компании (юрлица и индивидуальные предприниматели), которые занимаются ритуальными услугами, должны будут получать разрешения в уполномоченным органе субъекта федерации в сфере похоронного дела. Получившие такое одобрение компании внесут в специальный реестр, прописав оказываемые ими услуги и их стоимость.
Также планируемый к внесению проект предлагает провести инвентаризацию мест захоронения и создать реестр всех кладбищ, мест захоронения и данных о них. При этом содержание могил могут передать юрлицу-работодателю погребенного, централизованной религиозной организации либо лицу, содержащему государственное или муниципальное кладбище.
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