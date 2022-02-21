Обороты похоронного бизнеса увеличились на 12% за год
Официальные доходы похоронного бизнеса обгоняют официальные показатели инфляции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.
Общий оборот рынка в прошедшем году увеличился на 12,5% и достиг показателя в 80,4 млрд рублей, побив семилетний рекорд. При этом смертность в России выросла на 15,1%. Разницу в показателях участники рынка видят в тяжелой экономической ситуации россиян, которые не готовы к увеличению расходов в этой сфере.
При этом эксперты отмечают, что реальный рост доходов может составлять 30–50%, поскольку похоронный бизнес активно уходит в теневой сектор. Помешать этому может принятие закона «О похоронном деле».
Государство гарантирует достойное захоронение граждан, но не может взять на себя организацию похорон, заявил президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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