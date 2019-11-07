Минстрой объяснил, как россияне оплатят ремонт ветхого жилья

В ведомстве подтвердили, что ремонтные работы в таких домах будут финансироваться со взносов на капремонт, однако это не повлечет за собой увеличение тарифов для граждан.

Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на Минстрой, что для ремонта ветхих зданий намерены разработать отдельные подпрограммы капремонта, при этом финансирование на поддержание такого жилого фонда будет выделяться вплоть до признания тех или иных зданий аварийными.

Против этой инициативы выступил глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор. В интервью НСН он заявил, что это приведет к тому, что здания в предаварийном и аварийном состоянии, которые необходимо расселять, будут признавать ветхими и оттягивать снос.

