Ремонт ветхих домов за счет россиян обернется привычным обманом

Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор заявил НСН, что выступает против этой инициативы.

«Я категорически против. Это будет очередной способ переводить жилье, находящееся на грани аварийного, в грань ветхого, и, тем самым, не сносить. Мы сталкиваемся с этим постоянно. Здесь надо исходить из гуманных соображений к людям, живущим в ветхом жилье. Перекрытия внутри деревянные, как правило – на грани обрушения. Очень часто нет целого ряда социальных услуг: канализации, воды. Считаю, что пусть программа (расселения аварийного жилья – НСН) будет растянута на более длительный срок, но такое жилье не надо восстанавливать ни за счет государства, ни жителей», - сказал он.

В публикации также отмечается, что ремонтировать ветхое жилье за счет программ капремонта планируется до признания таких домов аварийными. Согласно статистике, всего в стране насчитывается 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда.

