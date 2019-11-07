Ремонт ветхих домов за счет россиян обернется привычным обманом
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор рассказал в эфире НСН, почему он выступает против ремонта ветхого жилья за счет россиян.
Ветхое жилье с износом более 70 процентов планируют включить в региональные программы капремонта и ремонтировать за счет самих граждан. Об этом газете «Известия» сообщили в Минстрое. При этом в ведомстве не исключили, что частично ремонт таких домов может осуществляться за счет муниципальных и региональных бюджетов.
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор заявил НСН, что выступает против этой инициативы.
«Я категорически против. Это будет очередной способ переводить жилье, находящееся на грани аварийного, в грань ветхого, и, тем самым, не сносить. Мы сталкиваемся с этим постоянно. Здесь надо исходить из гуманных соображений к людям, живущим в ветхом жилье. Перекрытия внутри деревянные, как правило – на грани обрушения. Очень часто нет целого ряда социальных услуг: канализации, воды. Считаю, что пусть программа (расселения аварийного жилья – НСН) будет растянута на более длительный срок, но такое жилье не надо восстанавливать ни за счет государства, ни жителей», - сказал он.
В публикации также отмечается, что ремонтировать ветхое жилье за счет программ капремонта планируется до признания таких домов аварийными. Согласно статистике, всего в стране насчитывается 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда.
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