Минсельхоз определился с правилами ввоза хамона
Минсельхоз определился с правилами ввоза в Россию хамона. Как отмечает телеканал «360», ведомство подготовило поправки в закон «О ветеринарии». В документе отмечается, что граждане России смогут ввозить хамон – до пяти килограммов готовой продукции в заводской упаковке в расчете на одно лицо – с условием, что в этой стране не отмечено случаев эпидемий среди животных.
В апреле, по данным Россельхознадзора, болезни животных были зафиксированы в 17 странах, которые выступают торговыми партнёрами Москвы. Речь, в частности, идёт, о Польше, Китае Латвии, Испании, Монголии и Южной Корее. В этом же месяце Национальная мясная ассоциация направила вице-премьеру Алексею Гордееву письмо с просьбой запретить гражданам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Также ассоциация просила усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.
Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН заявил, что запрет на ввоз из других стран мясо-молочной продукции для личного использования выглядит очень странным. Он отметил, что зарубежная мясная продукция по качеству выше российской. Там меньше фосфатов, она, что называется, меньше накачена. А вот что касается молочной продукции, там совсем другая история, и натурального в молоке почти не осталось.
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