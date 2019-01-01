Минсельхоз определился с правилами ввоза хамона

Минсельхоз определился с правилами ввоза в Россию хамона. Как отмечает телеканал «360», ведомство подготовило поправки в закон «О ветеринарии». В документе отмечается, что граждане России смогут ввозить хамон – до пяти килограммов готовой продукции в заводской упаковке в расчете на одно лицо – с условием, что в этой стране не отмечено случаев эпидемий среди животных.

В апреле, по данным Россельхознадзора, болезни животных были зафиксированы в 17 странах, которые выступают торговыми партнёрами Москвы. Речь, в частности, идёт, о Польше, Китае Латвии, Испании, Монголии и Южной Корее. В этом же месяце Национальная мясная ассоциация направила вице-премьеру Алексею Гордееву письмо с просьбой запретить гражданам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личного пользования. Также ассоциация просила усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.