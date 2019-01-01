Ройзман творчески подошел к идее запрета хамона

Блогер, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в видеоролике на своем youtube-канале раскритиковал идею запрета импорта европейского сыра и мяса, передает URA.ru.

По его мнению, тотальное эмбарго на ввоз пармезана и хамона приведет к тому, что поначалу «будут досматривать багаж и изымать продукты». Затем, по версии Ройзмана, запрещенные продукты «досматривать начнут в желудках».

Ранее сообщалось, что ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования предложила Национальная мясная ассоциация. В ассоциации предупреждают, что вместе с едой через границу могут быть завезены возбудители опасных болезней животных.

