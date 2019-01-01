«Хамон чище российского мяса». Эксперт о запрете на ввоз зарубежных продуктов
Ведущий эксперт в области мясной промышленности в эфире НСН поспорил с производителями относительно запрета на ввоз хамона.
Обсуждение и вполне предсказуемую негативную реакцию вызвало сообщение о том, что россиянам запретят привозить из других стран мясо-молочную продукцию для личного использования. Напомним, с таким предложением к вице-премьеру Алексею Гордееву обратились Национальная мясная ассоциация, куда входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, такие как «Мираторг» и «Черкизово». Производители также предлагают усилить на границе контроль за багажом и ручной кладью.
Сейчас по действующим правилам россияне могут ввозить для личного использования до 5 кг продуктов животного происхождения.
При этом президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник и основатель группы «Дымов» Вадим Дымов заявили, что никакой прибыли их компании не получат, но эффект в части безопасности будет 100-процентным.
Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН заявил, что запрет выглядит очень странным.
«Зарубежная мясная продукция по качеству выше российской. Там меньше фосфатов, она, что называется, меньше накачена. А вот что касается молочной продукции, там совсем другая история, и натурального в молоке почти не осталось. Пожалуй, только к белорусской продукции нет таких претензий. Так что, скорее всего, никакой конкуренции нет и быть не может. Если речь идет о 5 кг, это же не промышленные объемы», - высказал свое мнение эксперт.
Национальная мясная ассоциация опасается вспышки африканской чумы свиней. Вирус не опасен для человека, но он может распространяться через пищевые отходы и диких животных. Инициативу мясопромышленники объясняют тем, что возбудители заболеваний могут быть ввезены вместе с едой.
Но президент компании «Мираторг» Виктор Линник заявил, что россиянам нужно, прежде всего, думать о развитии своей страны.
«Из ничего истерику закатили, балаболы», - возмутился бизнесмен.
«Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане»
По словам Линника, хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции. В России же следует покупать местную продукцию.
А вот эксперт Борис Рябинкин с таким мнением не согласен.
«Люди имеют право есть то, что они любят. Мне непонятно, почему запрещают людям покупать то, что им нравится, к чему они привыкли. Чтобы что-то запрещать, нужно свое создавать. Я везу 5 кг колбасы, и семья из 4-х человек за сутки ее съест. Почему я должен в вагон-ресторан идти? Наверняка же запретят провозить сало, домашнюю колбасу. Это очень странно. Но думаю, что смогут только уменьшить норму, но вряд ли - полностью запретят», - отметил эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин.
Источник «Интерфакса» в аппарате правительства заверяет, что «никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается», Минсельхоз все-таки проводит сейчас экспертизу предложения.
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