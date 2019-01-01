«Хамон чище российского мяса». Эксперт о запрете на ввоз зарубежных продуктов

При этом президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник и основатель группы «Дымов» Вадим Дымов заявили, что никакой прибыли их компании не получат, но эффект в части безопасности будет 100-процентным.

Ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в эфире НСН заявил, что запрет выглядит очень странным.

«Зарубежная мясная продукция по качеству выше российской. Там меньше фосфатов, она, что называется, меньше накачена. А вот что касается молочной продукции, там совсем другая история, и натурального в молоке почти не осталось. Пожалуй, только к белорусской продукции нет таких претензий. Так что, скорее всего, никакой конкуренции нет и быть не может. Если речь идет о 5 кг, это же не промышленные объемы», - высказал свое мнение эксперт.

Национальная мясная ассоциация опасается вспышки африканской чумы свиней. Вирус не опасен для человека, но он может распространяться через пищевые отходы и диких животных. Инициативу мясопромышленники объясняют тем, что возбудители заболеваний могут быть ввезены вместе с едой.

Но президент компании «Мираторг» Виктор Линник заявил, что россиянам нужно, прежде всего, думать о развитии своей страны.

«Из ничего истерику закатили, балаболы», - возмутился бизнесмен.