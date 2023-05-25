Минпросвещения решило вернуть в школы уроки труда

Минпросвещения России прорабатывает вопрос о возвращении урока труда в школы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции.

По его словам, в школах уже есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии. Министр считает, что очень важно, если школьники еще будут делать что-то своими руками, передает ТАСС.

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Ранее в РПЦ предложили внести в школьную программу преподавание церковнославянского языка. Это поможет детям понять, что русская литература имеет тысячелетнюю историю, такие уроки вполне могут дополнить уроки родного языка, заявил НСН запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:МинпросветШкола

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