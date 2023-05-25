Минпросвещения решило вернуть в школы уроки труда
Минпросвещения России прорабатывает вопрос о возвращении урока труда в школы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции.
По его словам, в школах уже есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии. Министр считает, что очень важно, если школьники еще будут делать что-то своими руками, передает ТАСС.
Ранее в РПЦ предложили внести в школьную программу преподавание церковнославянского языка. Это поможет детям понять, что русская литература имеет тысячелетнюю историю, такие уроки вполне могут дополнить уроки родного языка, заявил НСН запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Грузинская авиакомпания запустит для россиян транзитные рейсы в Милан и Париж
- В Армении объяснили отказ от участия министра обороны в заседании ОДКБ техническими причинами
- Кеннеди-младший обвинил администрацию Байдена в гибели сотен тысяч украинцев
- Замглавы офиса Зеленского заявил, что контрнаступление еще не началось
- В Госдуме предложили раздать оружие людям в приграничных районах
- Путин заявил об успешном сотрудничестве в рамках ЕАЭС
- В МИД Швеции выразили сожаление из-за высылки дипломатов из России
- СМИ: Киев может подорвать харьковское хранилище с отработанным ядерным топливом
- Верховный суд принял решение о ликвидации партии ПАРНАС
- В Кремле ответили на слова замглавы ГУР Украины о Путине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru