Минпросвещения решило вернуть в школы уроки труда

Минпросвещения России прорабатывает вопрос о возвращении урока труда в школы, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции.

По его словам, в школах уже есть урок технологии в дополнении к уроку цифровой технологии. Министр считает, что очень важно, если школьники еще будут делать что-то своими руками, передает ТАСС.