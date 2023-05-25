В российские школы вернут серебряные медали
Серебряные медали вновь появятся в российских школах в 2023-2024 учебном году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.
«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — указал глава Минпросвещения.
На федеральном уровне не вручают серебряные медали с 2014 года. При этом регионы могут самостоятельно устанавливать такой вид поощрения выпускников. Для награждения серебряной медалью школьник должен иметь в аттестате не более двух отметок «хорошо» и отличные оценки по остальным предметам.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила сразу выдавать школьникам с отличными оценками 100-балльные сертификаты по Единому государственному экзамену (ЕГЭ), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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