В российские школы вернут серебряные медали

«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», — указал глава Минпросвещения.

На федеральном уровне не вручают серебряные медали с 2014 года. При этом регионы могут самостоятельно устанавливать такой вид поощрения выпускников. Для награждения серебряной медалью школьник должен иметь в аттестате не более двух отметок «хорошо» и отличные оценки по остальным предметам.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила сразу выдавать школьникам с отличными оценками 100-балльные сертификаты по Единому государственному экзамену (ЕГЭ), пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

