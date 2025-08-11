Минпросвещения установило продолжительность нового учебного года

Министерство просвещения определило сроки нового учебного года в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Как указали в министерстве, учебный год стартует 1 сентября и завершится 26 мая.

Российские школы смогут организовывать обучение по четвертям или триместрам. В регионы уже направили необходимые рекомендации для обеспечения единых подходов к образовательному процессу, соблюдения санитарных норм и профилактики переутомления учеников.

Кроме того, Минпросвещения напомнило о необходимости установить осенние, зимние, весенние каникулы длительностью не менее семи дней. При этом для первоклассников рекомендовали организовать дополнительные каникулы, они запланированы на февраль.

Ранее министерство опровергло данные о введении обязательной единой школьной формы, пишет RT.

