Минпросвещения установило продолжительность нового учебного года
Министерство просвещения определило сроки нового учебного года в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Как указали в министерстве, учебный год стартует 1 сентября и завершится 26 мая.
Российские школы смогут организовывать обучение по четвертям или триместрам. В регионы уже направили необходимые рекомендации для обеспечения единых подходов к образовательному процессу, соблюдения санитарных норм и профилактики переутомления учеников.
Кроме того, Минпросвещения напомнило о необходимости установить осенние, зимние, весенние каникулы длительностью не менее семи дней. При этом для первоклассников рекомендовали организовать дополнительные каникулы, они запланированы на февраль.
Ранее министерство опровергло данные о введении обязательной единой школьной формы, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ЛНР украинский дрон влетел в окно супермаркета, пострадала кассир
- Армия России освободила Луначарское в ДНР
- Коридор раздора: Перемирие Азербайджана и Армении назвали фейковым
- Депутат Свинцов призвал заблокировать шоу «Кстати» и блогера Лебедева
- В центре Люберец ловят огромного быка, сбежавшего от хозяина
- Кубанские фермеры рассказали, как аномальная засуха ударила по урожаю
- Минпросвещения установило продолжительность нового учебного года
- Азербайджан выделит $2 млн на гуманитарную помощь Украине
- ФСБ: Киев привлек пять пенсионерок для убийств российских военных
- Перенос фестиваля Signal в Москву остается под вопросом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru