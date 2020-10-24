Минпромторг решил временно упростить систему маркировки лекарств
В России систему маркировки лекарств решили временно перевести в уведомительный режим работы. Этот алгоритм вводится в аптечном и дистрибьюторском звене. Благодаря такому решению граждане смогут приобретать лекарства без задержек, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
По словам министра, дистрибуторы и ряд аптечных организаций недостаточно готовы к работе с маркированными препаратами, поэтому остаются проблемы, связанные с обслуживанием граждан.
«Пока опт и розница решают эти вопросы, мы с коллегами из других ведомств, принимая во внимание пик повышенного спроса, решили временно перевести систему маркировки лекарств в уведомительный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это позволяет "отпускать" товар сразу, не дожидаясь "ответа" системы маркировки"», - отметил Мантуров.
Официально заявление главы ведомства распространил Минпромторг РФ, сообщает РИА Новости.
«Соответственно, никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать лекарство, оплатить его и сразу получить покупку», - добавил Мантуров.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, депутат Госдумы в эфире НСН призвал россиян соблюдать масочно-перчаточный режим: именно от него зависит, когда начнётся спад заболеваемости COVID-19.
«Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни», - сказал парламентарий.
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