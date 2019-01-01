Минприроды не придало значения отказу владельца косаток и белух выпускать их на волю

В Минприроды настаивают на освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя. Об это НСН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Позиция Минприроды России остается неизменной! Животных нужно освободить. Заявления третьих лиц оставим без комментариев», - подчеркнули в пресс-службе.