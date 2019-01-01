Китовая тюрьма

Минприроды не придало значения отказу владельца косаток и белух выпускать их на волю

23 мая11:26
Сергей Подосенов

В ведомстве сообщили НСН, что животных из «китовой тюрьмы» нужно освободить.

В Минприроды настаивают на освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя. Об это НСН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Позиция Минприроды России остается неизменной! Животных нужно освободить. Заявления третьих лиц оставим без комментариев», - подчеркнули в пресс-службе.

Кусто выступил против роспуска «китовой тюрьмы» в бухте Средняя

Ранее на заседании суда в Южно-Сахалинске гендиректор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов заявил, что не собирается выпускать мормлеков.

«О каком выпуске идет речь? Это моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает», - возмутился Решетов.

Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире НСН заявил, что косаток и белух нужно выпускать как можно скорее прямо в бухте Средняя, где находятся их вольеры.

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Фото: РИА Новости
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