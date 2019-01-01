Минприроды не придало значения отказу владельца косаток и белух выпускать их на волю
В ведомстве сообщили НСН, что животных из «китовой тюрьмы» нужно освободить.
В Минприроды настаивают на освобождении косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя. Об это НСН сообщили в пресс-службе ведомства.
«Позиция Минприроды России остается неизменной! Животных нужно освободить. Заявления третьих лиц оставим без комментариев», - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее на заседании суда в Южно-Сахалинске гендиректор компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов заявил, что не собирается выпускать мормлеков.
«О каком выпуске идет речь? Это моя собственность. Решение о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь. Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает», - возмутился Решетов.
Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко в эфире НСН заявил, что косаток и белух нужно выпускать как можно скорее прямо в бухте Средняя, где находятся их вольеры.
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