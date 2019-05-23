Собственник косаток не собирается выпускать их на волю

Глава компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов заявил, что не отпустит выловленных ранее косаток и белух из «китовой тюрьмы» в приморской бухте Средняя. Об он заявил это по итогам заседания суда, на котором было отклонено ходатайство о возвращении искового заявления от сахалинских экологов о выпуске косаток на волю.

«О каком выпуске идет речь? Это моя собственность. Решения о выпуске я не принимал и принимать не собираюсь», — цитирует РИА Новости Решетова.

Бизнесмен заявил, что сообщения о скором выпуске млекопитающих – это «пурга», которую распространяют журналисты, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что косаток и белух начнут выпустить уже в июне этого года, отмечает РЕН ТВ.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко опроверг заявление участницы команды океанолога Жана-Мишеля Кусто Татьяны Денисенко, которое она сделала в эфире НСН, что власти края оказывают давление на ученых, чтобы быстрее выпустить на волю косаток и белух из «китовой тюрьмы».

