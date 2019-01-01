Губернатор Приморья послал Кусто с его обвинениями
Олег Кожемяко опроверг обвинения команды Кусто в саботаже реабилитации узников «китовой тюрьмы» и переадресовал обвинения в адрес администрации региона в Москву.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опроверг предположение участницы команды океанолога Жана-Мишеля Кусто Татьяны Денисенко, что власти края оказывают давление на ученых, чтобы быстрее выпустить на волю косаток и белух из «китовой тюрьмы», и предложил обращаться с этим вопросом в Росрыболовство.
«Вы этот вопрос не мне задавайте. Пусть этим занимается ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии - прим.НСН), Росрыболовство. Я к этому какое отношение имею? Мы к этому абсолютно непричастны. Мы оказываем содействие тем, кто приезжает. Тому же Кусто – наша задача была привезти, отвезти, показать – и все. Я знаю, что ресоциализацию они начали. А все остальные вопросы к ВНИРО, пожалуйста. Компании [выловившие мормлеков] с Хабаровска, разрешение [на отлов] давали другие институты. ВНИРО подтверждали. Пусть они со своей стороны несут ответственность!» - возмутился глава Приморья.
Также он отказался высказывать мнение, кто должен оплачивать операцию по выпуску животных, которую ранее оценивали в 300 млн рублей. «Понятия не имею! Говорили, что будут собирать какой-то фонд. Это уже их дела. Как они определятся с собственниками, тогда пускай определяются. Никто ничего не искал. Никакие правозащитники, ни Кусто ничего не перечислял, насколько я знаю», - сказал Кожемяко.
Однако губернатор подтвердил, что считает лучшим вариантом скорейшее освобождение китов прямо в бухте Средней, против чего выступают ученые из команды Кусто и зоозащитники. «Если у них нет средств на содержание, то с этими животными нужно что-то делать, потому что они находятся у меня на территории. Их нужно просто выпустить – да и все! Чем они дольше находятся здесь, тем они больше привыкают к этой ситуации. А потом, косатки у нас всегда жили, в Приморье. Проходные были, вместе с ходом рыбы шли. Сейчас сима идет, потом пойдет горбуша, кета», - перечислил губернатор.
Он заверил НСН, что опасения ученых в том, что крупные китообразные в непосредственной близости от мест отдыха приморцев могут их потревожить, совершенно напрасны.
«В жизни не было таких случаев. Я как раз им и сказал, что пока нет купального сезона, пока нет маломерных судов, самое грамотное время, чтобы этот период использовать для этого», - заключил Кожемяко.
НСН направила запросы в Минприроды, ВНИРО и Росрыболовство, чтобы прояснить, насколько оправданы обвинения команды Кусто в адрес российских властей и кто несет ответственность за весь комплекс реабилитационных мероприятий в «китовой тюрьме». На момент публикации материала ответы получить не удалось.
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