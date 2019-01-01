Губернатор Приморья послал Кусто с его обвинениями

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опроверг предположение участницы команды океанолога Жана-Мишеля Кусто Татьяны Денисенко, что власти края оказывают давление на ученых, чтобы быстрее выпустить на волю косаток и белух из «китовой тюрьмы», и предложил обращаться с этим вопросом в Росрыболовство.

«Вы этот вопрос не мне задавайте. Пусть этим занимается ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии - прим.НСН), Росрыболовство. Я к этому какое отношение имею? Мы к этому абсолютно непричастны. Мы оказываем содействие тем, кто приезжает. Тому же Кусто – наша задача была привезти, отвезти, показать – и все. Я знаю, что ресоциализацию они начали. А все остальные вопросы к ВНИРО, пожалуйста. Компании [выловившие мормлеков] с Хабаровска, разрешение [на отлов] давали другие институты. ВНИРО подтверждали. Пусть они со своей стороны несут ответственность!» - возмутился глава Приморья.

Также он отказался высказывать мнение, кто должен оплачивать операцию по выпуску животных, которую ранее оценивали в 300 млн рублей. «Понятия не имею! Говорили, что будут собирать какой-то фонд. Это уже их дела. Как они определятся с собственниками, тогда пускай определяются. Никто ничего не искал. Никакие правозащитники, ни Кусто ничего не перечислял, насколько я знаю», - сказал Кожемяко.