Минобрнауки открыло для студентов «горячую линию», посвященную частичной мобилизации

Обучающиеся могут узнать всю информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, проконсультироваться по вопросам социальной и правовой защиты и психологической поддержки. «Горячая линия» работает в круглосуточном формате.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, который предоставляет отсрочку от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

