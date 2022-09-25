Минобрнауки открыло для студентов «горячую линию», посвященную частичной мобилизации
Министерство образования и науки России открыло для студентов высших учебных заведений «горячую линию» по вопросам частичной мобилизации, говорится в Telegram-канале ведомства.
Обучающиеся могут узнать всю информацию, в том числе получить разъяснения о правилах призыва, проконсультироваться по вопросам социальной и правовой защиты и психологической поддержки. «Горячая линия» работает в круглосуточном формате.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, который предоставляет отсрочку от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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