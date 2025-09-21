МО: За ночь ПВО сбили 19 БПЛА ВСУ

В ведомстве уточнили, что 12 дронов ВСУ были уничтожены над Крымом и четыре — над Черным морем. Отмечается, что еще два БПЛА ПВО сбили над Брянской областью и один — над Курской.

Позже в МО добавили, что в воскресенье в период с 10:00 до 11:00 часов утра по московскому времени ПВО ликвидировали два беспилотника ВСУ над Белгородским регионом.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ взяли под контроль Березовое в Днепропетровской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».