МО: За ночь ПВО сбили 19 БПЛА ВСУ

За минувшую ночь 21 сентября российские силы ПВО перехватили и ликвидировали 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В МО РФ опровергли нарушение воздушного пространства Эстонии МиГ-31

В ведомстве уточнили, что 12 дронов ВСУ были уничтожены над Крымом и четыре — над Черным морем. Отмечается, что еще два БПЛА ПВО сбили над Брянской областью и один — над Курской.

Позже в МО добавили, что в воскресенье в период с 10:00 до 11:00 часов утра по московскому времени ПВО ликвидировали два беспилотника ВСУ над Белгородским регионом.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ взяли под контроль Березовое в Днепропетровской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
