Звезда «Реальных пацанов» Дмитрий Красильников скончался на 46 году жзини

Звезда «Реальных пацанов», организатор стендап-движения, ведущий интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" в Перми Дмитрий Красильников скоропостижно скончался на 46-м году жизни. О его смерти сообщили пермские стендап-сообщества и близкие в соцсетях.

Артист скончался 6 декабря, причиной стал тяжёлый и внезапный инсульт. Врачи боролись за его жизнь в реанимации, но спасти не смогли. За два дня до этого его супруга сообщила в соцсетях, что Дмитрий находится в крайне тяжёлом состоянии после инсульта, из-за чего все запланированные стендап-выступления в Перми были отменены.

Уточняется, что Красильников будет кремирован. Прощание с артистом состоится 9 декабря в 15:00 по местному времени в специализированном помещении на улице Старцева.

