США одобрили продажу Канаде систем HIMARS на $1,75 миллиарда
1 октября 202523:35
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Канаде высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS M142 и сопутствующего оборудования. Об этом сообщили в Пентагоне.
Стоимость будущей сделки оценивается в 1,75 миллиарда долларов.
В сообщении уточняется, что поставки помогут Канаде повысить свой вклад в коллективную оборону Западного полушария.
Кроме того, Оттава сможет усилить участие в обороне и сдерживании в Европе, передает «Радиоточка НСН».
