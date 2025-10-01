США одобрили продажу Канаде систем HIMARS на $1,75 миллиарда

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Канаде высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS M142 и сопутствующего оборудования. Об этом сообщили в Пентагоне.

Стоимость будущей сделки оценивается в 1,75 миллиарда долларов.

СМИ: Ракеты к Patriot у Украины закончатся за неделю, а к HIMARS — к сентябрю

В сообщении уточняется, что поставки помогут Канаде повысить свой вклад в коллективную оборону Западного полушария.

Кроме того, Оттава сможет усилить участие в обороне и сдерживании в Европе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаСШАРакеты

Горячие новости

Все новости

партнеры