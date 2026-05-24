Минобороны: ВС РФ не наносили ударов по гражданской инфраструктуре Украины
Российские военнослужащие не планировали и не наносили удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что 24 мая в ходе массированного удара по Киеву и Киевской области были поражены объекты украинского военно-промышленного комплекса, военная инфраструктура, пункты управления сухопутных войск, Главного управления разведки Минобороны Украины и другие военные цели.
Для поражения целей применялись баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.
В Минобороны подчеркнули, что никаких ударов по гражданским объектам не планировалось и не осуществлялось.
Ранее СМИ писали, что в ночь на 24 мая Киев подвергся массированной атаке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: 46 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
- Институт Пушкина: Русский язык насчитывает более четырёх тысяч слов на букву «а»
- Минобороны: ВС РФ не наносили ударов по гражданской инфраструктуре Украины
- Пашинян: Армения установила ж/д сообщение с ЕС через Грузию и Турцию
- Следователи проверят обстоятельства смерти мэра Нальчика
- В ЛНР установили личности всех погибших при теракте в Старобельске
- Артист Мариинского театра выстрелил в ребенка в Санкт-Петербурге
- Захарова: Свыше 50 иностранных журналистов отправились на место теракта в колледже в ЛНР
- МО: Силы ПВО сбили 320 дронов ВСУ и 7 авиационных бомб
- Медведев: Киев ударами по детям вызвал жесткий ответ РФ