Минобороны: ВС РФ не наносили ударов по гражданской инфраструктуре Украины

В ведомстве уточнили, что 24 мая в ходе массированного удара по Киеву и Киевской области были поражены объекты украинского военно-промышленного комплекса, военная инфраструктура, пункты управления сухопутных войск, Главного управления разведки Минобороны Украины и другие военные цели.

Для поражения целей применялись баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон», крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

В Минобороны подчеркнули, что никаких ударов по гражданским объектам не планировалось и не осуществлялось.

Ранее СМИ писали, что в ночь на 24 мая Киев подвергся массированной атаке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».