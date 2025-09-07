Минобороны России сообщило об ударе по объектам ВПК Украины в Киеве
Российские войска нанесли массированный удар по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» на окраинах Киева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации Минобороны, 7 сентября 2025 года ВС РФ нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и ударных беспилотных летательных аппаратов по объектам, связанным с производством, сборкой, ремонтом, хранением и запуском дронов, а также по военным авиабазам в центральных, южных и восточных регионах Украины. Среди поражённых целей — промышленное предприятие «Киев-67» на западной окраине Киева и логистическая база «СТС-ГРУПП» на южной окраине украинской столицы.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», - подчеркнули в Минобороны России.
Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные освободили в Днепропетровской области село Хорошее, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
