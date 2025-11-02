Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 22 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
2 ноября 202520:50
Днем 2 ноября российские силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 15.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
В Минобороны уточнили, что 14 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, 4 - над Брянской и еще 4 над Курской.
Ранее в МО РФ сообщали, что в ночь на 2 ноября ПВО сбило 164 беспилотника ВСУ над 13 регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 22 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
