Водителям электромобилей и гибридов теперь придется заполнять анкету перед Крымским мостом
С 00:00 3 ноября все водители легковых автомобилей при досмотре перед Крымским мостом будут обязаны заполнять анкету с данными о транспортном средстве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, в бланке потребуется указать марку, модель, госномер и тип привода — бензин, дизель или электротяга. Заполнить анкету нужно будет на пунктах сканирования и ручного досмотра. Если водитель отметит, что едет на электромобиле или гибриде, ему откажут во въезде на мост и предложат сухопутный маршрут.
Ранее сообщалось, что с 3 ноября закроют проезд по трассе к мосту со стороны Краснодарского края из-за выявленных попыток провоза взрывчатки в аккумуляторах. Для грузовиков запрет действует давно, легковушки смогут ехать через альтернативный путь Таганрог — Джанкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
