МЧС: Двое из 15 туристов вернулись на базу в Пермском крае

Только двое из 15 туристов вернулись на турбазу у горы Ослянка в установленный срок в субботу, местонахождение остальных 13 пока неизвестно. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

СМИ: 13 туристов пропали в Пермском крае во время катания на снегоходах

На самой турбазе, откуда вышла группа, отказались комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что группа из 13 туристов пропала на горе Ослянка во время катания на снегоходах в Пермском крае. С 16:00 13 декабря они перестали выходить на связь. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подтвердил, что они совместно с МЧС ведут спасательную операцию.

Гора Ослянка - одна из самых высоких и живописных вершин Среднего Урала высотой 1119 метров. Она расположена примерно в 50 км от города Кизел и в 300 км от Перми.

Фото: t.me/mchskam41
