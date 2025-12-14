Генассамблея FIDE проголосовала за полный допуск российских шахматистов с флагом и гимном
Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) большинством голосов поддержала и полный допуск россиян на турниры с национальным флагом и гимном, и частичный — в нейтральном статусе.
По информации «Матч ТВ», делегаты большинством голосов (61 — «за», 51 — «против») поддержали резолюцию о полном допуске россиян к международным турнирам с правом выступать под национальным флагом и гимном. Второе голосование по альтернативной резолюции — о частичном допуске в нейтральном статусе — также прошло с положительным результатом.
Однако окончательное решение еще не принято, так как генассамблея ушла на перерыв.
С 2022 года российские шахматисты были отстранены от командных соревнований FIDE, а в индивидуальных турнирах могли участвовать только под нейтральным флагом. В 2023 году Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), наплминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
