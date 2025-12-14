Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 56 украинских БПЛА над 8 регионами РФ
Днем и вечером 14 декабря российские силы ПВО сбили 56 беспилотников ВСУ над 8 регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 16.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
В Минобороны уточнили, что 24 дрона были сбиты над территорией Белгородской области, еще 17 - над Брянской. 5 БПЛА сбили над Тульской областью, еще три - над Курской. По два дрона ликвидировали над Калужской, Рязанской и Московской областями и один - над Воронежской областью.
Ранее в Минобороны сообщили, что днем 14 декабря ПВО сбило 40 украинских БПЛА над 8 регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
