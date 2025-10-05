Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 30 украинских БПЛА

В ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО с 8:00 до 12:00 (мск) 29 беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, еще один - над Крымом.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 5 октября российские силы ПВО ликвидировали 32 беспилотника ВСУ над 8 регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».