Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 30 украинских БПЛА
5 октября 202513:26
Утром 5 октября за 4 часа российские силы ПВО ликвидировали 30 беспилотников ВСУ над двумя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что дежурными средствами ПВО с 8:00 до 12:00 (мск) 29 беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, еще один - над Крымом.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 5 октября российские силы ПВО ликвидировали 32 беспилотника ВСУ над 8 регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
