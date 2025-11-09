Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 10 украинских БПЛА над двумя регионами РФ
9 ноября 202517:32
Днем 9 ноября российские силы ПВО сбили 10 беспилотника ВСУ над двумя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 13.00 до 17.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
В Минобороны уточнили, что семь дронов были сбиты над территорией Воронежской области, три - над Белгородской.
Ранее в МО РФ сообщали, что за ночь 9 ноября ПВО сбило 44 беспилотника ВСУ над двумя регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 10 украинских БПЛА над двумя регионами РФ
- Сразу 14 россиян выиграли по миллиону рублей в лотерею
- Шесть человек погибли, около 750 пострадали в результате удара торнадо в Бразилии
- Патриарх Кирилл призвал создать группы поддержки родственников зависимых
- Шатдаун в США остановил поставки оружия Украине и союзникам НАТО на $5 млрд
- В индустрии объяснили, что воруют пираты в Белоруссии
- СМИ: Натуральные шубы снова возвращаются в моду
- Аренда квартир подешевела в 16 городах России - больше всего в Москве
- СМИ: Симонов остро нуждался в операции на сердце, но ее постоянно переносили
- Песков объяснил, почему испытания «Буревестника» и «Посейдона» не являются ядерными
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru