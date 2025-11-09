Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 10 украинских БПЛА над двумя регионами РФ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 13.00 до 17.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Минобороны уточнили, что семь дронов были сбиты над территорией Воронежской области, три - над Белгородской.

Ранее в МО РФ сообщали, что за ночь 9 ноября ПВО сбило 44 беспилотника ВСУ над двумя регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

