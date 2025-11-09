Минобороны: За ночь ПВО сбили 44 БПЛА ВСУ над 2 регионами РФ

Минувшей ночью 9 ноября российские силы ПВО ликвидировали 44 украинских беспилотника над двумя регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В Саратове человек пострадал из-за атаки БПЛА

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 23:00 часов 8 ноября до 07:00 утра по московскому времени 9 ноября. По данным МО, 43 украинских дрона удалось уничтожить над Брянской областью и один — над Ростовской.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде в результате ракетного обстрела ВСУ, случившегося вечером 8 ноября, произошло значительное повреждение систем энерго- и теплоснабжения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

