Шесть человек погибли, около 750 пострадали в результате удара торнадо в Бразилии

Стихия практически стёрла с лица земли населённый пункт с населением около 14 тысяч человек. По данным властей, ураган затронул примерно 90% жилых и коммерческих зданий в муниципалитете. Мэр города Сезар Аугусту Бовину заявил, что вряд ли хоть одно строение уцелело полностью. На кадрах, опубликованных CNN Brasil и в соцсетях, видно, что от многих домов и учреждений остались лишь обломки.

Скорость ветра в отдельных районах, по предварительным оценкам, превышала 250 км/ч. В штате Парана введено чрезвычайное положение, спасательные службы продолжают разбор завалов и оказывают помощь пострадавшим.

Ранее несколько десятков человек погибли в перестрелке полиции с бандой преступников в бразильском Рио-де-Жанейро, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».