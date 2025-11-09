Сразу 14 россиян выиграли по миллиону рублей в лотерею

Четырнадцать участников 164-го тиража лотереи «Мечталлион» стали миллионерами, выиграв по 1 млн рублей каждый. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оператора лотерей — компании «Национальная лотерея».

Россиянин выиграл в лотерею 100 миллионов рублей

По информации организаторов, счастливые билеты были приобретены в Москве, Ленинградской и Ростовской областях, Республике Башкортостан, а также в Камчатском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях. Несколько победителей купили билеты дистанционно — через официальный сайт и мобильное приложение лотереи.

Общая сумма выигрышей в этом тираже превысила 36 миллионов рублей, а число выигрышных билетов составило более 210 тысяч.

Летом житель Челябинской области выиграл в лотереи «Мечталлион» 100 миллионов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

