Патриарх Кирилл призвал создать группы поддержки родственников зависимых

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил открывать при храмах группы поддержки для людей, чьи родственники страдают от зависимостей. Об этом он заявил на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению.

Мероприятие проходит с 8 по 11 ноября.

Патриарх Кирилл в ходе встречи также рекомендовал проводить молебны о благополучии семьи в первый воскресный день после 1 июня, пишет РИА Новости.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в интервью НСН заметил, что людей с зависимостью не остановят предупреждения, а новички тянутся к запретному плоду, поэтому ограничения для букмекеров от депутатов, по его словам, не помогут оздоровить россиян.

