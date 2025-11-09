Патриарх Кирилл призвал создать группы поддержки родственников зависимых
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил открывать при храмах группы поддержки для людей, чьи родственники страдают от зависимостей. Об этом он заявил на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению.
Мероприятие проходит с 8 по 11 ноября.
Патриарх Кирилл в ходе встречи также рекомендовал проводить молебны о благополучии семьи в первый воскресный день после 1 июня, пишет РИА Новости.
Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в интервью НСН заметил, что людей с зависимостью не остановят предупреждения, а новички тянутся к запретному плоду, поэтому ограничения для букмекеров от депутатов, по его словам, не помогут оздоровить россиян.
