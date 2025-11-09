СМИ: Натуральные шубы снова возвращаются в моду
Натуральные меховые шубы снова набирают популярность в России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как пишет SHOT, по данным «Честного знака», с начала 2025 года продано свыше 133 тысяч натуральных шуб. Лидер — овчина, за ней следуют норка, кролик, песец, лиса и нутрия.
Еще несколько лет назад тренд был прямо противоположным: россиянки активно выбирали искусственные аналоги, ориентируясь на этичные и бюджетные решения. Однако сейчас предпочтения вновь сместились в сторону натуральных материалов. Главные плюсы натурального меха — качество, долговечность и эксклюзивность. Кроме того, как отмечают потребители, современные технологии обработки меха стали значительно более экологичными, что снижает нагрузку на окружающую среду и смягчает критику со стороны зоозащитных организаций.
В начале года эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец предостерег от ношения натурального меха. По его мнению, натуральный мех сегодня - прошлый век, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
