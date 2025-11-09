СМИ: Спрос на снотворное в России вырос за год на 60%
За год продажи снотворных выросли на 60%. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, россияне массово обращаются к врачам за рецептами на таблетки от хронического недосыпа. Главный виновник — гаджеты. Постоянное использование телефонов и компьютеров не даёт мозгу отдыхать и истощает нервную систему. В результате вместо поиска первопричин проблемы люди стремятся «заглушить» бессонницу таблетками. Однако снотворное лишь снимает симптомы, но не лечит причину, напоминает Mash.
Бессонница — это тревожный сигнал о том, что нервная система на пределе. Ее игнорирование может привести к паническим атакам, апатии, эмоциональному выгоранию и другим серьёзным расстройствам.
Чтобы вернуть сон нужно кардинально пересмотреть образ жизни: регулярно гулять на свежем воздухе, проветривать спальню, избегать кофеина, энергетиков и алкоголя вечером, а также включить в распорядок дня физическую активность. Но главное - телефон в сторону минимум за час до сна.
Ранее аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» рассказали, что культурные развлечения, гастрономия, цифровой детокс, отдых на природе и «сонный» туризм стали приоритетными направлениями для россиян на ноябрьские праздники, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
