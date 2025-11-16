Минобороны: За ночь ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над РФ
Минувшей ночью 16 ноября российские силы ПВО ликвидировали 57 беспилотников ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 23:00 часов 15 ноября до 07:00 утра по московскому времени 16 ноября, пишет RT.
По данным Минобороны, 23 дрона уничтожили над Самарской областью, 17 — над Волгоградской и по пять — над Саратовской и Ростовской. Отмечается, что еще по три БПЛА сбили над Курским и Воронежским регионами, один — над Брянским.
Ранее в МО объявили, что российские войска поразили военный аэродром ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
