Минобороны: За ночь ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над РФ

Минувшей ночью 16 ноября российские силы ПВО ликвидировали 57 беспилотников ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны: ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 23:00 часов 15 ноября до 07:00 утра по московскому времени 16 ноября, пишет RT.

По данным Минобороны, 23 дрона уничтожили над Самарской областью, 17 — над Волгоградской и по пять — над Саратовской и Ростовской. Отмечается, что еще по три БПЛА сбили над Курским и Воронежским регионами, один — над Брянским.

Ранее в МО объявили, что российские войска поразили военный аэродром ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
