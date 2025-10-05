Минобороны: ПВО за 2 часа сбило 31 украинский БПЛА над 3 регионами России
5 октября 202518:09
31 украинский БПЛА уничтожен за два часа над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 15.00 до 17.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
В Минобороны уточнили, что 27 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, три - над территорией Смоленской области и один – над территорией Курской области.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 19 БПЛА ВСУ над Белгородской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
