Минобороны: ПВО за 2 часа сбило 31 украинский БПЛА над 3 регионами России

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа уничтожены с 15.00 до 17.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

В Минобороны уточнили, что 27 дронов были сбиты над территорией Белгородской области, три - над территорией Смоленской области и один – над территорией Курской области.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 19 БПЛА ВСУ над Белгородской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».