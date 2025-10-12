Минобороны: ПВО за 2 часа сбило 5 БПЛА ВСУ над Крымом
12 октября 202517:15
Днем 12 октября российские силы ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ над Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что 5 БПЛА самолетного типа над Крымом были сбиты дежурными средствами ПВО с 15:00 до 17:00 (мск).
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 12 октября российские силы ПВО ликвидировали 32 беспилотника ВСУ над 8 регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
