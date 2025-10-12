Эстония откажется от дороги через российскую территорию
Эстония намерена полностью отказаться от использования автомобильной дороги, участок которой проходит через так называемый «Саатсеский сапог» — часть Псковской области России. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
По его словам, на юго-востоке страны существует дорога, которая на коротком отрезке пересекает российскую территорию, и местным жителям разрешено ею пользоваться без остановки. Однако в долгосрочной перспективе Эстония планирует полностью прекратить её использование, поскольку уже существует альтернативный маршрут в обход российской территории, а также ведётся строительство нового.
Накануне эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что эстонские пограничники перекрыли эту дорогу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
