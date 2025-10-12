Умер разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков

Юрий Николаевич Бармаков был заслуженным деятелем науки РФ, лауреатом Ленинской премии и Государственной премии СССР. Он считался одним из ведущих специалистов в области микроэлектроники и внес значительный вклад в создание отечественного ядерного оружия.

Бармаков родился в Москве 7 января 1932 года. В 1955 году он окончил Московский инженерно-физический институт и сразу начал работать во ВНИИА. За десятилетия он прошёл путь от рядового инженера до директора института, возглавляя его с 1987 по 2008 год. После ухода с поста директора Юрий Николаевич продолжал работать в институте в качестве научного руководителя, а затем — первого заместителя научного руководителя.

12 июня 2022 года Президент России Владимир Путин вручил ему в Кремле золотую звезду Героя Труда за выдающиеся заслуги перед страной и народом.

Юрий Бармаков был женат, воспитал сына и дочь, у него также двое внуков.

