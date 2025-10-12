Самолет турецкой авиакомпании задел крылом микроавтобус в аэропорту Иркутска

По данным ведомства, воздушное судно типа Gulfstream, которое должно было вылететь в Шанхай, при манёвре на перроне концом крыла задело микроавтобус. К счастью, никто из находившихся в автобусе и на борту самолёта не пострадал. Вылет рейса был отменён.

В связи с инцидентом Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой инициирована проверка.

Ранее в нью-йоркском аэропорту «Ла-Гуардия» во время руления столкнулись два самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».